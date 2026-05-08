◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）巨人が中日に大敗し２連敗。最近１０試合は３勝７敗と失速し、貯金は４月１３日以来のゼロとなった。先発のウィットリー投手が自身のエラーなどミスで自滅し、来日最短の５回途中５失点ＫＯ（自責３）。打席でも２度の送りバントを決められず、リズムに乗れなかった。打線も初回先頭から６者連続三振。６回にダルベック内野手がチーム２８イニングぶりとなるタイ