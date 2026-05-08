◇プロ野球セ・リーグ中日9-2巨人(8日、バンテリンドーム)中日が巨人とのカード初戦に勝利し、連敗を阻止しました。巨人先発のウィットリー投手に対して中日打線は2回、先頭の細川成也選手が四球で出塁、続く5番ボスラー選手がライトスタンドへの3号2ランを放ち、先制に成功します。5回には1アウト1、3塁のチャンスを作ると、カリステ選手がピッチャー強襲のヒットで追加点。その後、満塁として村松開人選手がウィットリー投手の