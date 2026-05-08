「オリックス４−３日本ハム」（８日、京セラドーム大阪）日本ハムが逆転負け。借金は今季最多タイの４となった。先発の達は６回５安打３失点で３敗目。二回にシーモアの右犠飛で先制点を献上。１点リードとなって迎えた四回は森友に右中間への２ランを浴びて再逆転を許した。八回には３番手の玉井が、森友の右越えソロで追加点を奪われた。打線は１点を追う三回にレイエスが左中間フェンス直撃の２点適時二塁打を放って