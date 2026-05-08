磐越道で6日、マイクロバスに乗っていた高校生ら21人が死傷の事故をめぐって北越高校とバス会社「蒲原鉄道」の主張に食い違いがあります。両者の主張の違いについて、バスの手配や運転手費用などについて4つのポイントで見ていきます。 ◆バスの手配について まずは、バスについてです。今回の遠征で使われたバスは白ナンバーのレンタカーでした。このレンタカーを手配したバス会社「蒲原鉄道」は、北越