真奈が不登校になるなんて…▶▶『娘に死にたいと言われました 不登校の理由』を最初から読む文部科学省の2024年度の調査によると、全国の小中学校で不登校となった児童生徒数は約35.3万人を超え、12年連続で増加して過去最多を更新しています。「学校へ行くことがすべてじゃない」。そう頭では考えられても、我が子の不登校を受け入れることは容易ではありません。とーやあきこさんが描く『娘に死にたいと言わ