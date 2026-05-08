デトロイト・ピストンズでロスター最年長（33歳）のトバイアス・ハリスは、キャリア15年目のベテランフォワード。通算9度目となった「NBAプレーオフ2026」では、ここまで9試合を終えて平均21.3得点に8.0リバウンド1.1アシスト1.7スティール0.9ブロックの好成績を残している。 レギュラーシーズン（平均13.3得点）はチーム3番手だったが、プレーオフではケイド・カニング