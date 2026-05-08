【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Netflixシリーズ『九条の大罪』主題歌として話題の羊文学の新曲「Dogs」。このたび羊文学公式YouTubeチャンネルにて、4月6日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのパフォーマンス映像が、期間限定でアンコール公開された。 ■ドラマ『九条の大罪』で主演を務める柳楽優弥も「Dogs」を絶賛！ ドラマ『九条の大罪』で主演を務める俳優・柳楽優弥も絶賛を寄