【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月3日から5日までの3日間、神奈川・横浜の街全体を舞台に開催され、合計約9万人を動員し大盛況のうちに幕を閉じた『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』の海外公演の開催が決定した。 『CENTRAL』の海外公演は昨年に続き、2年連続での実施となる。 ■クアラルンプール公演にはKANA-BOON、キタニタツヤ、台北公演にはUVERworld、jo0ji、yamaが出演 「日本の