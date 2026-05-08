58年前の大火災の教訓を今につなげます。 長崎市の浜町アーケードで防火訓練が行われました。 58年前の5月に浜町アーケードで発生した大火災では、14棟が焼け、31人がケガをしていて、その教訓を生かそうと毎年行われています。 ※詳しくは動画をご覧ください