5月8日（金）放送の『沸騰ワード10』は、回転寿司の求道者・溝端淳平と回転寿司愛を公言するせいや（霜降り明星）が寿司対決！回転寿司店に週4ペースで通いまくるという溝端に対戦を申し込んだせいや。せいやはマグロ養殖で有名な近畿大学出身で、回転寿司について論文を書いたという回転寿司の探求者。大阪府東大阪市出身で、日本で初めて回転寿司ができたとされる「元禄寿司」のお膝元で育った一面も。そこで今回は、二人による