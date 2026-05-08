中国の6G技術の開発、基準の研究と制定、産業化のプロセスを促進するため、工業情報化部はこのほど、 IMT-2030（6G）実施グループに向けて周波数帯域6GHzのテストを許可しました。実施グループはこれで一部地域における6G通信技術のテスト、国際電気通信連合が確定した6Gの典型的な利用シーンや鍵となる性能指標に従い技術の研究開発と検証をおこなうことが可能となりました。これによって、中国6G通信の質の高い発展が促進できる