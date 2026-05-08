◇セ・リーグ中日─巨人（2026年5月8日バンテリンドーム）中日の柳裕也投手（32）が今季2勝目を挙げた。巨人を相手に6回1/3を被安打7の10奪三振、2失点の力投。「石伊が良いリードをしてくれたと思います」。4月3日ヤクルト戦（神宮）の1―0完封以来となる勝ち星をつかんだ。初回から圧巻の投球を披露した。先頭打者・キャベッジから6者連続奪三振の快投。7人目の中山に四球を与え、1956年3月27日広島戦（山口）で阪神・