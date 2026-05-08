◇セ・リーグ巨人2―9中日（2026年5月8日バンテリンD）巨人は敵地で最下位・中日に9失点して2連敗。最大4あった貯金を使い果たして4月13日以来25日ぶりの勝率5割に逆戻りとなった。試合後、4位のDeNAが勝利。巨人17勝、DeNA16勝のため3位は変わらなかったが、勝率で並びゲーム差がなくなった。打線が相手先発右腕・柳に対して初回から6者連続三振を喫すると、先発右腕・ウィットリーは2回に先頭の4番・細川を四球で塁に