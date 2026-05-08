◇パ・リーグ西武4―2楽天（2026年5月8日ベルーナD）西武先発・隅田知一郎が今季3勝目を挙げ、初のお立ち台に上がった。7回までわずか74球で4安打無失点。今季初の完封勝利も十分に視野に入ったが、8回に先頭打者からの3連打などで2失点。この回で降板した。お立ち台でマイクを手にした左腕は「完封しろよと思っているファンの方はたくさんいると思う。僕自身も悔しいというか…。今日はしっかり投げ切りたかった」と