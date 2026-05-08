「西武４−２楽天」（８日、ベルーナドーム）楽天が２連敗。借金３となった。打線は３点を追う八回に、それまで抑えられていた隅田を攻略。無死一塁から小郷の左中間二塁打で１点をかえし、さらに１死一、三塁から平良の併殺崩れの間に１点を追加。１点差として、なお２死一塁。ここで、辰己は見逃し三振に倒れた。先発のウレーニャは五回まで無失点に抑える好投。だが、六回に先頭の西川の二塁打をきかっけに１死一、三塁