◇JABA九州大会予選リーグJR九州2―0日本製鉄九州（2026年5月8日北九州市民球場）JR九州が2―0で競り勝ち、今大会を2勝1敗で終えた。先発した2年目左腕・今村拓未投手（19）が8回2/3を4安打無失点。完封こそ逃したが、JABA大会での初勝利を挙げた。「最後まで投げきることはできませんでしたが、最近の中では良いピッチングができました。真っすぐを右バッターのインコースにしっかり投げきれて、その真っすぐを軸に組み