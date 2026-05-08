ドイツ西部ケルンにあるコメルツ銀行の支店＝3月（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツの金融大手、コメルツ銀行は8日、人工知能（AI）が人間に代わり複雑な業務をこなす「AIエージェント」などを本格導入して業務を効率化し、グループ全体で新たに人員を3千人削減すると発表した。導入に向け2026〜30年に6億ユーロ（約1100億円）を投資する。コメルツは既に苦情処理業務にAIエージェントを導入。マネーロンダリング（資金