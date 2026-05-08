5月発売の日経トレンディで発表された上半期のヒット大賞と下半期のブレイク予測。【写真を見る】ゴリラシリーズに「凍らせる〇〇」新登場！ブレイク予測商品は？ブレイクが予測される「凍らせる○○」に「インバウンド凱旋」とは?「凍らせる○○」がブレイク?めんつゆ、化粧品がシャリシャリに南波雅俊キャスター:下半期は「凍らせる○○」がブレイクするのではないかと言われています。▼氷みぞれつゆ（味の素）・冷凍庫で凍らせ