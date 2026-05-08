２度目の離婚が明らかになった女優・大河内奈々子（４８）が７日、ＳＮＳを更新。「過ぎ去ったこと」と投稿した。東海テレビ（フジテレビ系）昼ドラ「牡丹と薔薇」に主演し、話題を集めた大河内は、２０１４年に結婚したジムのインストラクターと離婚していたことが、７日、明らかになった。カフェで撮影されたと思われるプライベート動画を添え、「いつもありがとうこれから始まる事が楽しみでたまりません！こんな言