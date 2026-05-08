Image: 合同会社マベリック こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。最近の日本酒は、軽やかでフルーティーなものに寄りすぎている気がします。たしかに飲みやすいのだけれど、米から造られた酒だという実感が、口の中から少しずつ薄れていく。ワインでもなく洋酒でもない、米の酒としての重心をもう一度味わいたい。「NAGARA - GIFUTO 286 -」は、そんな願いに応えるために