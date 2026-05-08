5月7日、写真家の下村一喜氏がInstagramで、女優の宮沢りえの過去の秘蔵写真を公開した。激変したビジュアルが注目を集めているが、この写真には、いまの宮沢にはない“チャームポイント”が写っていて──。下村氏は、《宮沢りえさん》とハッシュタグをつけ、自らが撮影した写真を投稿した。「グレーのジャケットとパンツ、ネクタイという男装のいで立ちで、髪はリーゼント風にセットされていました。きりっとした眉毛が特徴