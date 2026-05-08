今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんの特技。こちらの猫ちゃんはなんと連続して前転することができるみたいです。投稿はThreadsにて、8.2万回以上表示。いいね数は8000件を超えていました。 【動画：３連続で前転を披露する猫…あまりにも『綺麗な動き』がスゴすぎる】 華麗なる3連続前転 今回、Threadsに投稿したのは「猫専用賃貸 Gatos Apartment」さん。登場したのは、猫のムーちゃんです。