愛情を確かめているときの行動5選 1.邪魔をする 愛猫が、家事や仕事の邪魔をしてくることはないでしょうか。そんなとき、猫は飼い主さんの愛情を確かめているかもしれません。「私と仕事とどっちか大切なの？」と試しているといえるでしょう。 また、飼い主さんの行く先々に着いてくる猫もいるようです。まるでストーカーのような行動ですが、これも愛情を確かめている可能性大。飼い主さんに振り向