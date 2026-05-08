子どもは大人たちの会話を聞いていて、そこから言葉を覚えることもあります。そのため、子どもがいる場面では言葉遣いに気を付けているという人も多いのではないでしょうか？しかし、筆者の知人は実母の「口の悪さ」に悩んでいました。実母とは同居しており、5歳の息子に悪影響がないか心配だったのですが、まさかの対応で改善したそうです。今回はその驚きの対応をご紹介します。 止まらない実母の毒舌！ 黙らせたのは…？