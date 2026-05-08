グラビアアイドルの波崎天結(はざき・あゆ)が5日、自身のX(旧ツイッター)を更新。幼少期と現在の比較写真を投稿した。 【写真】成長しました！オトナ姿を披露 波崎はグラビア活動をしながら、2023年に早稲田大学を卒業した才女。キャッチコピーは「令和の美脚クイーン」で、美脚とスタイルの良さで人気を博している。 こどもの日である5日に波崎は、「大きくなりました」と題して2枚の写真を投稿。公園