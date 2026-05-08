グラビアアイドルの高橋凛(35)が8日、自身のインスタグラムを更新。ボディメイクに関する持論を展開した。 【写真】鍛え上げた美腹筋は努力の賜物！ 4月18日に千葉市内で開催されたボディコンテスト「サマースタイルアワード」で、地区予選ビキニモデル部門の5位に入賞。バキバキに鍛え上げられた肉体美で話題となったが、今回投稿した6日の撮影会での白いビキニ姿では、全体的に少しやわらかなシルエットを見せ