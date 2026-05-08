少子化の影響でドイツが間もなく危機的状況に陥ると、チャンネル登録者数2520万人超のサイエンス系YouTubeチャンネルであるKurzgesagtが解説しています。GERMANY IS OVER - YouTube工業化をいち早く進めたドイツは、20世紀初頭には出生率が低下し始めました。その後、55年間にわたってドイツの出生率は人口置換水準を下回っており、2025年には出生率が「1.4人」となる見込みです。韓国の出生率は「0.8人」なので、これと比べると驚