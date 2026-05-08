歌手の中森明菜が、約10年ぶりのニューシングルとなる55thシングル「ごめんと、すきと、」を、20年ぶりライブツアー初日の7月1日にリリースすることが決定。さらに、ツアーの追加公演も発表された。【動画】貴重映像も！ブルーレイBOX『中森明菜 80’s Best Performance on NHK』予告編2016年2月24日発売のシングルCD「FIXER ‐WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-」以来となるニューシングルには、テレビ東京系『WBS（ワールドビ