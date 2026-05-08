３億円の家購入で話題になったタレントの鈴木奈々が、寝室の写真を公開した。８日までにインスタグラムで「私の寝室ですベッドは大塚家具でセールになってて買いました！もう１０年以上使ってます！マットレスは新しく変えて、ニトリで買いました！」と紹介し、広々とした寝室の写真をアップ。この写真に、「＃しっとりした空間＃ベッドメイキング」といったハッシュタグを添えた。この投稿にファンからは「寝室広い今度