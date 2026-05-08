9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が、映画『君のクイズ』（5月15日公開）に出演していることがわかった。【動画】映画『君のクイズ』本予告映像作家・小川哲氏の同名小説を実写映画化。賞金1000万円を懸けたクイズ番組を舞台に、“問題を一文字も聞かずに正解する＝0文字解答”という前代未聞の事件の真相に迫る。主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村倫也、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介が演じる