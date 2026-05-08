◇パ・リーグオリックス─日本ハム（2026年5月8日京セラドーム）オリックスが4連勝で、リーグ最速で貯金10に到達した。1点劣勢の4回無死一塁で、森友が日本ハム・達のフォークを捉えて右中間へ逆転の3号2ラン。8回にも玉井から右翼へ一発を放ち、1試合2ホーマーの大暴れで勝利に貢献した。プロ初登板初先発に臨んだ先発・宮国は3回5安打2失点で降板。2番手・博志が2回無失点と流れを引き寄せる好救援で、今季初勝利を