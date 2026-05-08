◇パ・リーグ日本ハム3―4オリックス（2026年5月8日京セラD）日本ハムが逆転負けでロッテとともにリーグ最速で20敗に到達した。2―1の4回、無死一塁から、地元・大阪でのプロ初登板となった先発の達が森友に右中間への痛恨の逆転2ランを被弾。凱旋勝利とはいかなかった。2―3の8回には、レイエスの右前打に代走・五十幡の盗塁と相手のミスも絡んで1死三塁の同点チャンスをつくるも、後続が倒れて無得点。逆にその裏に