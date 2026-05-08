◇プロ野球パ・リーグ西武4-2楽天(8日、ベルーナドーム)西武が2連勝で貯金「1」としました。試合が動いたのは6回、西武先頭の西川愛也選手が2塁打を放ちチャンスメイク。その後1アウト1、2塁から5番林安可選手、6番平沢大河選手が連続タイムリーで3点を先制しました。投げては先発・隅田知一郎投手が楽天打線を圧倒。7回までスコアボードに0を並べます。しかし8回、先頭から3連打を浴びるなど2点を奪われ1点差に迫られましたが、