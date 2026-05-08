吉本新喜劇の大塚澪（29）が8日、大阪市内で初の著書「ゾンビメンタルどんなにヘコんでもすぐに復活する人の思考法」発売イベントに出席した。大塚がアンガーマネジメントならぬアンガー“され”マネジメントなど、約20年にわたり培ってきた、どんなにヘコんでもすぐに復活する「ゾンビメンタル」を手に入れるメソッドを体系化した一冊。ヘコんだときの対処法について聞かれると「お酒を飲んで寝ます。下まで落ち込みきったら何