ゴールデンウィーク真っ最中となる5月第1週の動員ランキングは、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が週末3日間で動員84万7000人、興収11億7200万円をあげて2週連続1位。ゴールデンウィーク最終日となった5月6日までの公開から13日間の累計動員は394万6200人、累計興収は54億600万円。3年前に公開された『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ム