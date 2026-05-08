◆パ・リーグオリックス４―３日本ハム（８日・京セラドーム大阪）オリックスが逆転勝ちし、貯金を今季最多の１０に伸ばした。ホームの日本ハム戦は昨季から７連勝。１９９９年から２０００年以来、２６年ぶりの記録となった。２３年の育成ドラフト３位で入団し、７日に支配下選手として公示されたプロ３年目・宮国がプロ初登板先発。初回、２回は無失点に抑えたが、１点リードの３回２死一、三塁でレイエスに左中間への逆転