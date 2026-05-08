◆卓球世界選手権団体戦第１１日（８日、英ロンドン）３戦先勝方式で争う決勝トーナメントの準々決勝で、橋本帆乃香（デンソー）、張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子が、同２８位のウクライナを３―０のストレートで下し４強入り。３位決定戦がないため、１４年から６大会連続のメダルを確定させた。１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダルまであと２勝とした。ウ