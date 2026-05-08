8日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルで、Snow Manのラウールとダンス天才姉妹ほなつ（現在中学1年）・ゆいな（現在高校2年）の3人で組んだダンスチーム“Bumpy”がダンス日本予選大会で優勝し、世界大会への切符をつかんだことが明らかとなった。【写真】日本で見事優勝！ダンス世界大会への切符を手に入れたラウール＆天才姉妹今回“Bumpy”は、1年4ヶ月ぶりに再始動。3人が挑む『WOR