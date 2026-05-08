5月3日に徳島県内の競艇場で見つかった男性遺体。身元が大阪市の69歳と判明しました。 5月3日朝、徳島県鳴門市の競艇場「ボートレース鳴門」のレースコースで、男性の遺体が浮いているのが見つかりました。 警察によると、遺体の身元は大阪市に住む69歳の男性と判明したということです。 司法解剖の結果、死因は溺死と判明。額に擦り傷があったほか、複数のろっ骨が折れていることが確認されました。