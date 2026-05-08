◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人・佐々木俊輔外野手（２６）が「２番・中堅」で３試合ぶりに先発し、７回までに２安打１打点とバットで起用に応えた。まずは５点を追う６回先頭。快投を続けていた中日先発・柳から、反撃の起点となる左翼フェンス直撃の二塁打をマーク。続く７回は２死一塁から２番手左腕・斎藤の初球を捉えて右翼線へ適時二塁打を放った。「打ったのはスライダーです。いい感