割引や無料など、“お得な特典”がついた飲食店の「ファンブック」。何度でも使えて、“元が取れる”ファンブックを見つけてきました。【写真を見る】割引＆無料あの人気チェーン店の“お得”なファンブック毎回トッピング1品無料人気麻辣湯店のお得なファンブックまずNスタが向かったのは、“麻辣湯ブーム”の火付け役とも言われる「七宝麻辣湯五反田店」。癖になるスープと、具材を自分好みにカスタマイズできることで大人