6回楽天1死一、二塁、辰己を二ゴロ併殺に仕留め雄たけびを上げる西武先発の隅田＝ベルーナ西武が逃げ切り、今季初めて勝ち越しを1とした。六回に林安可、平沢の連続適時二塁打で3点を先行し、3―2の八回は長谷川のソロで加点した。隅田は8回を2失点で3勝目。岩城は10セーブ目。楽天は追い上げが及ばなかった。