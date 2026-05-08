◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（８日・バンテリンドーム）巨人の石川達也投手が２―５の７回から３番手で登板。３ランを含む４連打で一挙４点を失った。７回、先頭のカリステに右中間二塁打を許すと、福永にも右前打を浴びて無死一、三塁。続く村松に右前適時打を浴び、１点を失った。なおも無死一、二塁で細川に左中間越えの３ランを被弾。一挙４点を失い、２―９と突き放された。石川は２試合連続で無安打無失点投球を