上場企業を中心に、企業型確定拠出年金を導入する企業が増加しています。企業によっては、従業員が自分で掛金を上乗せできる制度を導入しており、より多くの積み立てが可能です。しかし、「自分で掛金を支払うなら、自由度の高そうなiDeCoのほうが良いのでは？」と感じる人もいるでしょう。 本記事では、マッチング拠出とiDeCoのどちらを選ぶか迷ったときに、押さえておきたいポイントを解説します。 企業型確定拠