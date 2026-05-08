陸上のセイコー・ゴールデングランプリ（１７日、東京・国立競技場）は、女子１５００メートルが大きな注目を浴びそうだ。日本連盟は８日、同大会に出場する追加選手を発表。すでに女子３０００メートルでエントリーしている田中希実（豊田自動織機）が女子１５００メートルにも登録された。また、ドルーリー朱瑛里（岡山陸協）も１５００メートルに登録。中学３年時の都道府県対抗女子駅伝で脚光を浴び、高校時代に貧血など
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