神戸発の人気ブランド「familiar」と、焼き菓子店「Maman et Fille（マモン・エ・フィーユ）」による待望のコラボレーション第4弾が登場♡2026年5月15日（金）より、ファミリアオンラインショップにて順次販売されます。人気のフレンチビスキュイ缶に加え、今回はエコバッグや雑貨アイテムもラインナップ。両ブランドのこだわりと遊び心が詰まった、特別感たっぷりのコレクションです。 限定ビスキュイ缶＆エコ