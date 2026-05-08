9日（土）は北日本や北陸では午前を中心に雨や雷雨となるでしょう。北日本では暴風にも警戒です。10日（日）は全国的に行楽日和となりそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■9日（土）は北日本、北陸で雷雨に注意 北日本では暴風も上空に寒気を伴う低気圧が、9日（土）にかけて日本海から北海道に進む見込みです。また別の低気圧が三陸沖に発生し、北東に進むでしょう。北海道や東北の日本海側、北陸は9日（土）