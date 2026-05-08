2026年を代表するトレンドカラーは「白」。「パントン・カラー・オブ・ザ・イヤー 2026」に「クラウドダンサー（白）」が選ばれたように、ファッションに白を取り入れると、簡単にトレンド感を出すことができます。ホワイトデニムは、春夏シーズンのおすすめアイテムのひとつ。デニムは適度に厚みがあるので透けにくく、ブルーデニムよりもきれいめのコーディネートを楽しめます。今回は、ホワイトデニムをテーマに、40代女性にお