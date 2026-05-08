住環境の快適さや家族間の支え合いを重視し、親・子・自身の三世代が共に安心して暮らせる拠点として実家を選択するケースもあります。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、福井県勝山市在住・48歳女性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者