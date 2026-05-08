貴州省は中国全土で唯一平原がない省で、長い時を経て地殻変動によって形成されたカルストの洞窟は、これまでは山野に潜む秘境スポットだった。ここ数年は、洞窟や天坑（カルスト地形に見られる巨大な穴）のある峡谷を活用した新業態「洞窟経済」の人気が続き、洞窟内でのスタンドアップパドルボード（SUP）体験、洞窟ミニ探検、「地の中心カフェ」などは、人々が貴州を訪れる新たな目的になっている。新華社が伝えた。こうした文